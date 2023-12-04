Akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! İşte 4 Aralık güncel motorin ve benzin fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına zam iddiasının ardından güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına zam ve indirim haberlerine beraberinde getiriyor. OPEC+ toplantısı öncesi 84 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, toplantıda alınan kararlara rağmen 78,88 dolara kadar geriledi. İşte 4 Aralık 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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Motorin ve benzin fiyatları döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Brent petroldaki dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getirdi. Üretim kısıntısı kararına rağmen kazançlarını silen brent petrol bugün de 78,88 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...
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OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL GERİLEDİ!
Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. 1 Aralık'ta 84 doları aşan brent petrol fiyatları 2 Aralık'ta 78,88 dolara kadar geriledi.
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AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Brent petroldaki hareketlilik ile birlikte akaryakıta ÖTV zammı geleceği iddia edildi. 4 Aralık Pazartesi günü itibarıyla motorin fiyatı ya da benzin fiyatlarına herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Son olarak 15 Kasım itibarıyla 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL