Akaryakıt fiyatları: 22 Nisan güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar güncel benzin, LPG, motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Habertürk'e konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol üretiminin tüm piyasalardaki talebi karşılayacak seviyede olduğunu dile getirmişti. Peki Akaryakıt fiyatları nasıl? 22 Nisan güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam gelir mi?
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Benzin fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş hem motorine hem de benzine indirim veya zam olarak etki gösteriyor. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, 21 Nisan 2024 itibarıyla güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatlarında son durum...
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iRAN-iSRAİL GERİLİMİ SONRASI PETROL FİYATLARINDA 100 DOLAR 'YENİ NORMAL' OLUR MU?
Peki analistlerin tahmini gibi petrol fiyatlarında '100 dolar'ı ve belki de üzerini görmemiz ve bunun 'yeni normal' olması mümkün mü? Gerilim devam ederse fiyatlar daha da yükselir mi? Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği "İş Dünyası ve Sürdürülebilir Enerji" temalı IICEC Konferansı'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Haberturk.com Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı.
"PETROL ÜRETİCİSİ ÜLKELERDEN BİR TANESİ DAHİ DAHİL OLURSA YUKARI DOĞRU SEYİR GÖREBİLİRİZ"
Petrol fiyatlarının 90 doların üzerini görmesini 2 nedene bağlayan Birol "Petrol piyasalarına bakarsak esasında yeteri kadar petrol var ve üretim seviyeleri bütün piyasadaki talebi karşılayacak seviyede sorun yok. Ancak şu anda fiyatların 90 dolarlara ve üzerine çıkmasının iki nedeni var. Bir tanesi büyük üretici ülkelerin yani Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC ülkelerinin üretimi kasti olarak kırmaları. Bir nedeni bu. İkincisi de sizin de bahsettiğiniz Ortadoğu'daki gerilimler. Eğer bu gerilimlere bir veya birden fazla büyük petrol üreticisi ülke dahil olmaz ise ben fiyatların daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Ama eğer bunlardan bir veya birkaç tanesi direk olarak dahil olursa fiyatlarda yukarı doğru bir seyir görebiliriz" dedi.
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"AVRUPA İÇİN BÜYÜK SORUN"
Konuşmasında Avrupa'nın enerji konusunda 3 stratejik hata yaptığını ve enerji noktasında kritik bir dönemeçte olduğunu belirten Birol "Avrupa biraz önce bahsettiğim gibi çok ciddi bir rekabet sorunuyla karşı karşıya. Çünkü Avrupa ekonomisinin şu anda ana sütunu. Bilim, sanayi sektörü. Ama sanayi sektöründe Avrupa'daki enerji fiyatları hem Amerika'dan hem de Çin'den çok daha pahalı. O bakımdan Avrupalı sanayiciye ürettikleri mallar daha pahalıya mal oluyor. Çünkü enerji fiyatları pahalı olduğu için bu bakımdan bazıları kapatma yoluna gidiyorlar. Bazıları da ya Amerika'ya, ya Ortadoğu'ya ya da başka bir ülkeye taşıyorlar. Bu Avrupa için çok büyük bir sorun" derken "Onun için ben yeni gelecek olan Avrupa Birliği Komisyonunun ki bu sene içerisinde seçilecek ve yeni gelecek en önemli ev ödevinin Avrupa için, Avrupa sanayisi için yeni bir master planı dizayn etmesi olduğunu düşünüyorum. Bu Ancak böyle bir plan çerçevesinde Avrupa hem Amerika ile hem de Çin'le rekabet etme gücüne sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI 21 NİSAN 2024
İstanbul
Benzin: 43,62 TL
Motorin: 42.20 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,47 TL
Motorin fiyatı: 43,09 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44.71 TL
Motorin fiyatı: 43.34 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 22 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.