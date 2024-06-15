Akaryakıt fiyatları: 15 Haziran Cumartesi Motorin, LPG, Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bayram tatiline çıkacak araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim, zam olarak yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. En son Motorin grubunda son olarak 13 Haziran gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Peki 15 Haziran Cumartesi Motorin, LPG, Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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Akaryakıt fiyatları güncel olarak yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş hem motorine hem de benzine indirim veya zam olarak etki gösteriyor. Peki 15 Haziran Cumartesi Motorin, LPG, Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul
Mazot fiyatı: 40,62 TL
Benzin fiyatı: 40,26 TL
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Ankara
Mazot fiyatı: 41,60 TL
Benzin fiyatı: 41,21 TL
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İzmir
Mazot fiyatı: 41,98 TL
Benzin fiyatı: 41,46 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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