Akaryakıt fiyatları: 15 Haziran Cumartesi Motorin, LPG, Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları güncel olarak yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş hem motorine hem de benzine indirim veya zam olarak etki gösteriyor. Peki 15 Haziran Cumartesi Motorin, LPG, Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?