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Akarsuda kaybolan baba ve oğlunu arama çalışması sürüyor - KAHRAMANMARAŞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Bölgede ekiplerin arama çalışması- Dalgıçların çalışması- İş makinesinin çalışması- Jandarma ekipleri- Arama çalışmalarını izleyenler

Kahramanmaraş'da balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu. KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde balık tutmak için gittikleri akarsuda kaybolan baba ve oğlu aranıyor.Narlı Jandarma Karakol Komutanlığına gelen Suriye uyruklu Ahmet Derviş, Narlı-Aksu Çayı Belediye Çöplüğü mevkisine birlikte balık tutmaya geldikleri arkadaşı Necip Ahmet Şireki (43) ve oğlu Başar'ın (12) düştükleri akarsuda kaybolduğunu bildirdi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.Bölgede yaklaşık 4 saat süren aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildiği, sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlanacağı bildirildi.