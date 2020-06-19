Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde

AA

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi. Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve Komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.