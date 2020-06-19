Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi - ŞIRNAK

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

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