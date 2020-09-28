Akar: Ermenistan yurtdışından getirdiği teröristleri göndermeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları boşaltması gerektiğini söyledi.

Akar, "Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." ifadelerini kullandı.