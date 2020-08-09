AKAMİB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik ihracatında yüzde 65 paya sahip olan mobilyada temmuzda yüzde 1.2 artışla 43,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
Birlik bünyesindeki Kayseri'den temmuzda 39 milyon dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ayda orman tali ürünleri sektörü dış satımı yüzde 48'lik artış gösterdi.
Orman tali ürünleri sektöründen yılın 7 ayında ise 23 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, İsrail, Suudi Arabistan, Romanya gibi pazarlarda yaşanan ihracat artışının sevindirici olduğunu belirtti.
Birliğin yılın ilk 7 ayında 368 milyon dolar ihracat yaptığını aktaran Kılıçer, şunları kaydetti:
"Pandemi döneminde uzun süre evde kalanların ilk işi mobilyalarını değiştirmek oldu. Temmuzda Fransa'ya ihracatımız yüzde 100'e yakın artarken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 60 oranında arttı. ABD'ye olan ihracat artışı yüzde 68 oranında oldu. En büyük pazarlarımızdan Irak, İtalya ve Mısır'da hala artış başlamadı. Kısa sürede buradaki talebin de artacağını ve ihracat rakamlarımızın eskisinden de iyi olacağını düşünüyoruz."
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