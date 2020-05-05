Akademisyenler öğrencilere "Bu da gelir, bu da geçer" diye seslendi

Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin evlerinde zaman geçirdiği dönemde onlara moral vermek amacıyla klip hazırladı.
Öğrencilerin derslerde olduğu dönemden fotoğraflara da yer verilen klipte, akademisyenler evlerinden "Bu da gelir, bu da geçer." türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Akademisyenler korosundan yapılan yazılı açıklamada, "Evde kalın, sanatla kalın, sağlıcakla kalın." ifadelerine yer verildi.
Tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu salgın günlerinde Sağlık Bakanlığının "Evde kal." çağrısında bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sizler yokken boş sınıflardan kuru bir uğultu yükselmekte ve koridorların soğuk duvarlarına çarpıp bizlere tabiri mümkün olmayan hüzünler yaşatmaktadır. Heyecan ve neşe dolu seslerinizi duyamamak bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bu sessizliğin acı çığlını duymamak, hüznümüzü bir nebze olsun azaltmak ve sizlere tanıdık yüzler gösterip hocalarınızın seslerini duyurmak amacıyla Kastamonu Üniversitesi Akademik Korosu olarak 'Bu da gelir, bu da geçer.' diye seslenmek istedik. Sizler için 'az da olsa' bir teselli olması amacıyla bu türküyü seslendirdik."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!