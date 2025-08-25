Akademisyen, Tunceli'de 5 yeni türü literatüre kazandırdı

Birçok bitkiye ev sahipliği yapan Tunceli, botanikle ilgilenen bazı akademisyenlerin ilgisini çekiyor.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Armağan da yıllardır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bitkilerin izini sürüyor.

Zamanının çoğunu doğada geçiren Armağan, 2011'den bu yana belirli aralıklarla Tunceli'ye gelerek biyoçeşitlilikle ilgili araştırmalara ağırlık veriyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeli Murat Özel'in rehberliğinde araziye çıkan Armağan, Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerindeki 3 bin rakımlı dağlarda ya da Munzur Vadisi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunuyor.

Gördüğü bitkileri fotoğraflayıp birer örneğini alan Armağan, kentte bugüne kadar yaptığı çalışmalarda Munzur'un nefesi (Gypsophila munzurensis), Sütlüce kengeri (Gundelia vitekii), Aksakallı (Pedicularis munzurdaghensis), Azizabdal soğanı (Allium muratozelii) ve Hakis soğanı (Allium shinasii) adını verdi.

Aksakallı

Armağan'ın tespit ettiği bu 5 yeni tür, uluslararası Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, Phytotaxa ve Nordic Journal of Botany dergilerinde yayımlanarak literatüre kazandırıldı.

Prof. Dr. Armağan, kent kırsalında toplayıp yeni tür olabileceğini değerlendirdiği soğan, menekşe, suh, sığırkuyruğu ve kantaron cinslerine ait bitkilerin üzerinde ise incelemelerini sürdürüyor.

Sütlüce kengeri

NESLİ TÜKENEN BİTKİ TÜRLERİNİ DE TESPİT ETTİ

Araştırmalarıyla bitkilerin korunmasını sağlayan Armağan, nesli tükenen bitkilerden Buldumcuk, Kalan nakılı ve Horoz gülünün de Tunceli'nin farklı noktalarında yetiştiğini tespit etti.

Prof. Dr. Metin Armağan, Tunceli'ye ilk olarak 2011 yılında doktora tezi çalışması nedeniyle geldiğini söyledi.

Munzur'un nefesi

Kentin doğasına o yıllarda hayran kaldığını ifade eden Armağan, şöyle devam etti:

"2014'de Tunceli'nin biyoçeşitlilik envanteri çıkarılacaktı ve bana teklif ettiler. Hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü 2011'den beri tekrar Tunceli'ye gelmek hayalimdi. 2014'ten sonra her yıl buraya gelip çalışmaya devam ettim. Artık Tunceli benim ikinci memleketim gibi oldu. Gelip bu coğrafyada araştırma yapmak, dağlarında, vadilerinde gezmek, yeni bitkileri keşfetmek, biyoçeşitliliğine katkı sağlamak çok büyük bir mutluluk."

Azizabdal soğanı

"BURADA YAKLAŞIK 450 ENDEMİK TÜR VAR"

Armağan, Tunceli'de yaklaşık 2200 çiçekli bitki olduğunu belirterek, "Bunların neredeyse 5'te 1'i endemik. Yani burada yaklaşık 450 endemik tür var. Tunceli'de genellikle kalker ve kireç taşı kayalıkları, derin vadiler ya da yüksek rakımlı yerlerde daha fazla endemik türler barınmakta" ifadelerini kullandı.