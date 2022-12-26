Akademisyen arkadaşını öldüren iş insanının ifadesi ortaya çıktı!

DHA'da yer alan habere göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü.

"BENİ DİKKATE ALMAYINCA ATEŞ ETTİM

Polat Aykaç, ilk ifadesinde, önceki gün 8 arkadaşıyla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Akşam oturduk hep beraber yemek yedik. Sohbet sırasında Güven küfür etmeye başladı. Küfürlü konuşmaması için birkaç defa uyardım. Ancak beni dikkate almadı. Küfür etmeye devam edince ben de sinirlenip kafasına ateş ettim" dedi.