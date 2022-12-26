Başkent'te akademisyen arkadaşını öldüren iş insanının ifadesi ortaya çıktı!
Ankara'da yemek yediği akademisyen arkadaşı Güven Çaprak'ı başından vurarak öldüren iş insanı Polat Aykaç'ın ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Akşam oturduk hep beraber yemek yedik. Sohbet sırasında Güven küfür etmeye başladı. Küfürlü konuşmaması için birkaç defa uyardım. Ancak beni dikkate almadı. Küfür etmeye devam edince ben de sinirlenip kafasına ateş ettim" şeklinde konuştu
Akademisyen arkadaşını öldüren iş insanının ifadesi ortaya çıktı!
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DHA
Ankara'da restoranda yemek yerken tartıştığı iş insanı arkadaşı Polat Aykaç'ın tabancayla başından vurarak öldürdüğü Güven Çaprak (40), Polatlı'da toprağa verildi.
DHA'da yer alan habere göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Polat Aykaç, önceki gün iddiaya göre, birlikte yemek yediği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Güven Çaprak'ı küfürlü konuştuğu için tabancayla başından vurarak öldürdü.
3 çocuk babası Çaprak için Polatlı ilçesinde Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Çaprak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Çaprak'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Aykaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"BENİ DİKKATE ALMAYINCA ATEŞ ETTİM
Polat Aykaç, ilk ifadesinde, önceki gün 8 arkadaşıyla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Akşam oturduk hep beraber yemek yedik. Sohbet sırasında Güven küfür etmeye başladı. Küfürlü konuşmaması için birkaç defa uyardım. Ancak beni dikkate almadı. Küfür etmeye devam edince ben de sinirlenip kafasına ateş ettim" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Ankara'da akademisyen arkadaşını öldüren iş insanının ifadesi ortaya çıktı!/akademisyen-arkadasini-olduren-is-insaninin-ifadesi-ortaya-cikti-3550795
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