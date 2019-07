Akademi tartışıyor! Notun cezası hapis mi?

Türkiye, günlerdir öğrencisine kasıtlı olarak düşük not vererek onun sınıfta kalmasına neden olduğu iddia edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'i konuşuyor.

Öğrencisine düşük not verdiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ile ilgili kararı, akademisyenlere ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'e sorduk.

"NURDOĞAN RİGEL'İN BİLEREK VE İSTEYEREK BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMIYORUM"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Doster:

"Kasten not kırmak, bilerek ve isteyerek not kırmak, öğrencinin sınıfta kalmanın ötesinde yıl kaybetmesi, okulunu uzatması için not kırmak benim hiçbir meslektaşıma yakıştıramayacağım bir uygulamadır. Nurdoğan Rigel'in de öğrencinin okulu uzasın diye kasıtlı olarak, bilerek ve isteyerek bir şey yaptığına inanmıyorum, ihtimal vermiyorum.

Öğrencilerin derse katılımını, sınavlardaki performansını ve diğer faaliyetlerini de dikkate alarak hocanın inisiyatif alanını da fonda tutarak öğretim üyesine verilmiş bir mesleki yetki ve mesleki haktır öğretim üyesinin vereceği not. O yüzden bir öğretim üyesine verdiği nottan dolayı mahkemede yargı yoluyla cezalandırılma talebiyle suçlamada bulunulması yanlıştır. Nota itiraz bütün fakültelerin kendi bünyesinde öğrencilerin sıklıkla başvurdukları bir yöntemdir ama bunun mahkemeye taşınması hele de bir öğretim üyesine hapis cezasına varan bir cezanın verilmesi yanlıştır."

"OLACAK İŞ DEĞİL"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmi Emel Dilmen:

"İlk olarak hiçbir hoca hiçbir öğrenciye özel bir nedenden dolayı düşük not veremez ama bu durum şunun yolunu açacak; öğrenci canı istediği zaman, hocadan hoşlanmadığı zaman hocayı mahkemeye verebilecek ya da hocayı yıldıracak, o da mahkemeyle uğraşmamak için öğrenciyi geçirecek. Bu sorundan kurtulmanın bir yolu var; sınavı test usulü yaparsanız, 10'ar puandan 10 soru koyarsınız, öğrenci test üzerinden geçer ya da kalır. Buna da itiraz edemez çünkü cevap A,B,C,D,E'dir zaten. Ancak sorun şurda başlıyor; Türk eğitim sistemi zaten bunun üzerine kurulu ve bu bizim çocuklarımızı aptallaştıran bir şey. Bu durumda şu an yaşanılan sorun bu sisteme dönülmesine yol açar, bütün üniversitelerde aynı sistem devam eder, çocuk analitik düşünemez. Bence sakıncalı olan tarafı budur.

Bunun dışında bir öğrenci tabii ki hakkını savunmalı, bir hoca da yanlışlık yaptıysa bunun bedelini ödemeli. Ancak bu durum, bunu bir sopa gibi kullanılmasına, hakkedilmeyen bir şekilde bunun geçiş yolu olarak görülmesine neden olabilir. Bu da hocaları test sistemine dönmeye iter.

Not kırdığı için bir kişinin 5 ay hapse çarptırılması açıkçası bana ağır geliyor. Bilirkişi olur, bu konuyla alakalı başka hocalar olur. Sorun üniversitenin yönetim kurulunda değerlendirilir ve bir karar alınır, öğrenci geçirilir ve hocaya da uyarı ya da kınama verilir. Bilinçli olarak yapılsa bile bir hocaya hapis cezası vermek çok fazla. Bu olacak iş değil."

MAHKEMEDEN ÖNCE ÜNİVERSİTE VE YÖK KARAR VERİR

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen:

Eğer bir öğretim üyesinin, göreviyle ilgili bir suç işlediği ve burada o notun değerlendirildiği iddiası varsa bu iddianın önce üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından araştırılmas, iddianameyi onların yazıp göndermesi gerekiyor. İddianame yerine geçen belgeye fezleke diyoruz. Burda bir eksiklik varsa bu önemlidir çünkü o zaman bu karar yanlış olur. Ancak tamamlanmışsa ve üniversiteden gelmişse doğrudur, benim değerlendirmem bu yönde.

Bunun da dayanağı şudur; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53. ve devamı maddelerinde düzenleme öngörülmüştür. 53-C'de bu ceza usulü gösterilmiştir, bu usule göre; soruşturması yürütülüp davaya dönüştürülmesidir. Eğer bu şekilde yapılmadıysa o karar bozulur.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 53. maddesinin C fıkrasına göre yapılır ve bunu da üniversite ve Yüksek Öğretim Kurulu yapar. Özel bir düzenlemedir bu, görevinden dolayı veya görevi sırasında iddia edilen suçlardan.

İkincisi, eğer suç işleme kastı yoksa görevinin gereklerine göre hareket ediyorsa bu suç işlenemez neticesi bilinerek işlenebilir. Sebebi önemli değil, öğrenciye kızmış, öğrencisinden rahatsız olmuş ya da başka bir sıkıntısı var bunlar önemli değil. Önemli olan bu öğrenciye hakettiği notun altında not vermek kastıyla okuyacak kağıdı. Ben böyle okudum, böyle değerlendirdim diyorsa ceza verilemez, disiplin cezası verilebilir ama adli ceza verebilmek için görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği yani öğrenciye 62-65 vermesi gerekirken 35 vermişse suçun maddi unsuru oluşur.

Suç işleme kastı var mı diye manevi unsura bakılır. Bunu kasıtla yaptıysa, bilerek isteyerek, bilinçli bir şekilde esasında yani 60-70 puanı haketmiş bir öğrenciye 30-35 vermek gibi... Aksi halde eğer biz taksir değerlendirmesini, tartışmalı bir konuyu 'bu şekilde değerlendirdi, düşük vermiş' dersek ve buna görevi kötüye kullanma suçu diye bakarsak bu işin içinden çıkamayız. Yargı makamları da bazen yanlış kararlar veriyor. 'Olmaz öyle karar' deniliyor ve istinafa gidiliyor, karar bozuluyor. Yargı kararlarında eğer böyle bir hassasiyet gösterirsek o takdirde savcıların da görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilir. Görevinin gereklerine uymamış diye...

Dolayısıyla bir öğretim üyesi ya da bir öğretmen okuduğu kağıttan dolayı 'benim takdir ve değerlendirmem böyle' demişse ve kastı yoksa o not düzeltilebilir. Öğrenci disipline de gidip şikayet edebilir, 'öğretim üyesi keyfi davranmıştır' diye. Ama görevlerinin gereklerine aykırı hareket etme kastı yoksa 'görevi kötüye kullandı' diyemezsiniz. Yoksa 'notum düşük geldi' diye çok şikayet gelir. Ama bu onun otomatik olarak görevinin kötüye kullandığını göstermez."