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        Haberler Gündem Politika Ankara’daki üye sayısı 1 milyona yaklaştı | Son dakika haberleri

        AK Parti’nin Ankara’da üye sayısı 961 bin 729 oldu

        AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 2024 yılında gerçekleştirdiği 156 bin 824 yeni üye kaydıyla 5. kez Türkiye birincisi oldu. Yedi yıldır İl Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Han Özcan yaptığı açıklamada, "Türkiye yüzyılı vizyonuna katkıda bulunmak için bu yolda yürüyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:46
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        Ankara'daki üye sayısı 1 milyona yaklaştı
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        Türkiye’de siyasi partiler üye kazanma çabalarını yoğunlaştırırken, AK Parti Ankara İl Başkanlığı üst üste 5’inci kez yeni üye kaydında Türkiye liderliğini elde etti. 2024 yılında sadece Ankara’dan 156.824 kişi partinin yeni üyesi oldu. Bu rakamla birlikte AK Parti’nin Ankara’daki toplam üye sayısı 961 bin 729’a zirvedeki yerini korudu.

        İl Başkanı Özcan, yaptığı açıklamada, “Teşkilatlarımızın azmi ve özverili çalışmaları sayesinde Ankara’da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti ailesini daha da büyütmenin gururunu yaşıyoruz. Ailemize yeni katılan kardeşlerime, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı yolunda devam etmesini tercih ettikleri ve bu yolda adım attıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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        “MÜCADELEMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE SÜRDÜRÜYORUZ”

        Hakan Han Özcan, AK Parti’nin karşılaştığı zorluklara rağmen Türk milletinin desteğiyle büyüdüğünü ve güçlendiğini söyleyerek, “Gezi kalkışması, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ekonomimize yönelik saldırılar, yolumuzdan dönmemizi sağlayamadı. Milletimiz her seçimde demokrasiden yana duruşunu gösterdi. Bu başarı sadece bir sayı değil; sıkılan her elin, çalınan her kapının ve girilen her gönlün sonucudur" ifadelerini kullandı.

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        “MAZLUM COĞRAFYALARIN UMUDU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

        Sözlerine, "Partimiz milletimizin teveccühüne mazhar olmaya devam ediyor. Büyük Türkiye ideali için durmadan çalışacağız. Her yeni üye, bu idealin bir parçası ve daha güçlü bir geleceğin teminatıdır" şeklinde devam eden Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, tarihin bize yüklediği misyonumuz ve aziz milletimizin merhameti doğrultusunda, mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz. Bugün Suriye’deki kardeşlerimizin yaralarını sardığımız gibi, yarın inşallah Filistin’deki kardeşlerimizin de yaralarını sarmak için gereken güçlü Türkiye’yi inşa etmeye kararlıyız. Bu yolda hiçbir engel bizi durduramaz.”

        “SEVDAMIZ ANKARA' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU"

        Özcan ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yılda büyük başarılara imza atan Türkiye, artık hem bölgemizde hem de dünya genelinde söz sahibi bir ülke konumunda. Dünyanın bu çalkantılı zamanlarında, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Yolu yolumuzdur. Milletimizin teveccühü ve desteğiyle Türkiye yüzyılı vizyonunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. Hakan Han Özcan’ın, “Sevdamız Ankara” sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

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