AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı - VAN

Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle saldırıda şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu'nun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Demir ve Karalıoğlu'nun ailelerine başsağlığı dileyip Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Türkmenoğlu, daha sonra saldırıdan yaralı kurtulan belediye çalışanı Taner Temizel'i evinde ziyaret etti.Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.- "Saldırıyı kınıyoruz"Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu anımsatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:"Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürmeye çalışıyor. Bu işi gönülden, karşılık beklemeden yapanlara, insanlıktan nasibini almamış teröristlerce menfur bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kardeşimizi şehit verdik, bir kardeşimiz yaralandı. Bu saldırı tüm halkımıza ve Özalplılara yapılmıştır. Bu saldırıyı kınamak için buradayız. AK Parti İl Başkanlığı ve tüm teşkilatlarımızla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık görevlilerine ve Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı dileklerimizi sunuyoruz. Yapılan bu saldırıların karşısındayız."Eğribelen Mahallesi Muhtarı Doğan Öztan ise yapılan sağlık taraması sonucu 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedbir kapsamında mahallenin karantinaya alındığını aktardı. Karantina süresince devletin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Öztan, "Kaymakamımız, sağlık ekiplerimiz, jandarmamız sürekli yanımızda. Mahallemize yardım getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan alçak saldırı bizi çok üzdü. Kardeşlerimiz savunmasız bir halde saldırıya uğradılar. Bu alçakça saldırıyı kınıyorum." dedi.- "Terör saldırısını lanetliyoruz"AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan da terör saldırısını lanetleyerek "Belediye çalışanı kardeşlerimizin böyle alçakça katledilmesi kabul edilemez. 13 ilçemizde gençlik kolları başkanlarımızla hayırseverlerden topladığımız yardımları karantinaya alınan mahalleye getirdik. Yardımları mahalle muhtarına teslim ettik. Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıların karşısındayız." ifadelerini kullandı.
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