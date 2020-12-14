Milletvekili Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

AA'nın haberine göre, genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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