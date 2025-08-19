Habertürk
        Haberler Gündem Politika AK Partili Uygur: 'Terörsüz Türkiye' menzilimize eninde sonunda ulaşacağız | Son dakika haberleri

        AK Partili Uygur: 'Terörsüz Türkiye' menzilimize eninde sonunda ulaşacağız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge menzilimize, inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen beyaz sayfa açılacak. Bu sayfayı bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:44
        "Terörsüz Türkiye' menzilimize eninde sonunda ulaşacağız"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları kapsamında Yozgat Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Uygur, 23 yıla eğitimden ulaşıma, sağlıktan adalete kadar her alanda Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarını sığdırdıklarını söyledi. Savunma sanayisini yüzde 80'lerin üzerine yerlilik oranı ile taçlandırdıklarını belirten Uygur, "İşte bu savunma sanayi ile güçlendirdiğimiz terörle mücadelede, bugün artık elhamdülillah terörden arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte konuşabilir hale geldik" diye konuştu.

        "ARTIK TURİZMİYLE ANILAN HAKKARİ VAR"

        PKK'nın bütün uzantılarıyla silah bırakması yönünde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uygur, "Bir zamanlar terörle anılan Gabar'da artık kendi petrolümüzü üretiyoruz; elhamdülillah. Bugün artık turizmiyle anılan Hakkari var. Turizmiyle öne çıkan bölgelerimiz, illerimiz var. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizle, 23 yıllık kazanımlarımızla, 23 yıllık müktesebatımızla ve milletimizin her bir ferdinin desteğiyle, duasıyla ve teşkilatlarımızın öncülüğünde; Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize sıklıkla tavsiye ettiği gibi milletimizin her bir ferdi ile güçlü tutmuş olduğumuz bu gönül köprülerimizle inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi de hayata geçirerek, 'Türkiye Yüzyılı' kapılarını inşallah ardına kadar açacağız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge menzilimize, inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen beyaz sayfa açılacak. Bu sayfayı bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz. Meclisimize oluşturmuş olduğumuz Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzla da terör örgütünün, PKK'nın bütün uzantılarıyla silah bırakması ve bu sürecin gerçekleştirilmesine, hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı da inşallah devam ettireceğiz" dedi.

        "BAŞARIYA, SONUCA ULAŞACAK"

        Uygur, her kritik eşikte, dönemeçte milletin omuz omuza mücadele ettiğini belirterek, "Kardeşliğimizi her daim ön planda tuttuk. Hak ve özgürlükler anlamında yapmış olduğumuz reformlarla, yeniliklerle inşallah Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde bu teşkilatlarla, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yolumuza inşallah devam edeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu çağrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu o güçlü irade ve ardından katedilen ve silahların bırakılması süreciyle devam eden o sürecimiz, elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi başarıya ulaşacak, sonuca ulaşacak. Biz işte önümüzdeki o geleceğimize ilişkin bembeyaz sayfalara, hep birlikte Allah'ın izniyle daha nice zaferleri, nice kardeşlik şarkılarını izniyle yazacağız" diye konuştu.

        #Son dakika haberler
