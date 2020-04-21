AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öncülüğünde tedbirlerin alındığını hatırlattı.
Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren AK Parti'li belediyelerin de pek çok uygulamayı devletle birlikte hayata geçirdiğini ifade eden Özhaseki, "Kovid-19 ile mücadelede AK belediyelerimiz birileri gibi algı yaratmaktansa örnek işler yapmaya ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Maske satışının yasaklanmasının ardından da bizzat belediyelerimizin meslek edindirme kurs eğitmenleri tarafından maskeler üretilerek belediyelerimizce vatandaşlarımıza ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.
- "Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
AK Parti'li belediyelerin, bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi üretimi maskelerle birlikte kolonya-dezenfektan, gıda ve hijyen kolileri de ulaştırdığını belirten Özhaseki, "Her belediye başkanı aynı zamanda devletimizin şehirlerimizde kurduğu pandemi kurullarının da üyesidir. Bu kurullarda koordinasyon içerisinde çalışmak yerine devletle yarışmayı tercih etmek verilen mücadeleyi zarara uğratır. AK Belediyeler olarak bizler algı yapmaktan değil hizmet etmekten sorumlu olduğumuzun farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin, 13 milyon 54 bin 579'u eğitmenleriyle ürettiği olmak üzere toplam 27 milyon 282 bin 684 maske, 2 milyon 359 bin 586 kolonya ve dezenfektan dağıttığını, ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda ve hijyen malzemesi koli sayısının 1 milyon 695 bin 277 olduğunu da kaydetti.
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