AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'nin yıldönümü için Twitter'dan paylaştığı mesajda, "AK Parti olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.
Ömer Çelik'in mesajı şöyle:
"19 yıl önce bugün Ak Partimizin genel seçimlerde birinci olarak tek başına iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında önemli bir kilometre taşı, stratejik bir başlangıçtır. Vatandaşlarımız "sivil siyaset"i AK Parti eliyle yeniden inşa etmiştir.
3 Kasım 2002’de Türkiye’de vatandaş yönetime yön vermiş, aziz milletimiz AK Parti liderliğinde Türkiye’nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümü için iradesini göstermiştir. O günden bugüne Türkiye sivil siyaset eliyle yeni ufuklara ulaşmıştır.
Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. Ak Parti bu "kapsayıcı siyaset"in adıdır.
Teşkilatlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, milletvekillerimiz ve her şeyden önce partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız AK Parti’nin bu büyük yürüyüşünün mimarları oldular.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ile milletimize dönük her türlü vesayet tuzağı, demokrasimize dönük her türlü siyasi suikast ve Cumhuriyetimizi hedef alan tüm yıkım siyasetleri bertaraf edilmiştir.
AK Parti, 19 yılda her hizmet alanında tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza atarak bir çığır açmıştır. Bütün bunlar millet siyasetinin eseridir. Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma iradesi taptaze ve sağlamdır.
AK Parti olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yılmadan, durmadan, kadrolarımızı yenileyerek ve güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız için çok daha sağlam bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz..."
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