Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni öncesinde, eski Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılayan isimler arasında yer alan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın toplu yürüyüş esnasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu iterek araya girme görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA YOL AÇAN O GÖRÜNTÜ

AK PARTİLİ SAVAŞ DA BAŞKA AÇIDAN BİR GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada olay olmasının ardından TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise bir başka açıdan paylaştığı görüntülerle itmenin sözkonusu olmadığını söyledi.

İŞTE AK PARTİLİ SAVAŞ'IN PAYLAŞTIĞI O GÖRÜNTÜ

AK Partili Savaş ayrıca yaptığı açıklamada, “Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı kapsamında ilimizde gerçekleştirilen bir programda yaşandığı iddia edilen ve gerek sosyal medyada gerekse haberlerde yer bulmaya devam eden bir olayla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberlerde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'na omuz attığım gibi yakışıksız ithamlarda bulunulmaktadır. Bu itham tamamen asılsız olup karalamaya yönelik art niyetli bir itibarsızlaştırma sürecidir. Haberde konu olan kamera çekimleri ters açıdan çekilen görüntüler olduğu için, saygıdeğer basın mensuplarının elinde karşı cepheden çekilen videolar var ise, bunların da yayınlanması durumunda olayın haberde anlatılan şekilde olmadığı açıkça görülecektir. Protokol heyetine arkadan yetişmek üzere hızlı adımlarla yürürken Büyükşehir Belediye Başkanımıza arkadan seslenerek yer vermesi hususunda ricada bulunduğum ve bunun akabinde kendilerinin de hızlı bir şekilde yana doğru çekilerek bana yer verdiği hususu açıkça görülecektir. Basında ve sosyal medyada yer bulan bütün bu iddiaların yalan olduğunu en iyi bilen kişi de Özlem Çerçioğlu'dur. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı ile tokalaşmadığım yönünde haberler de paylaşılmakta olup, bu bilgi de tamamen yalandır. Tokalaşma anımıza ait görseller de farklı haber portallarında haber olarak yerini almıştır. Geride bıraktığımız 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde rakibimizin bir kadın, bir anne, bir eş olduğunu her platformda dile getirmiş, bu nedenle siyaseti hiç bir zaman ve hiç bir ortamda çirkinleştirmeyeceğimizi ifade etmiş olmamıza karşın böyle bir haberle itibarsızlaştırma yoluna gidilmesi tamamen kasıt ve art niyete yönelik bir süreçtir” dedi.

"NE SAYGIYA NE DE NEZAKETE UYAR"



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na AK Parti milletvekili Mustafa Savaş'ın fiziki saldırıda bulunduğunu iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da şunları kaydetti:

"Bu ne siyasi saygıya ne de insani nezakete uyar. Bu açık bir terbiyesizliktir. Özlem Çerçioğlu'na yapılan terbiyesizliği şiddetle kınıyorum. Çok benzer şekilde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, AKP medyası ve trollerinin saldırısı altında. Sahte gündemler ve algı operasyonlarına malzeme yapılıyor. Belli ki birileri, onu da böyle saygısızca itme derdinde. Belli ki sandıkta alınan 20 puan fark hazmedilememiş. Buna da izin vermeyeceğiz. Aynı şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu üzerinde de deniyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun attığı 800 bin farkı sindirmek zor tabii. Ekrem Başkan Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de fark atacak. Kimsenin şüphesi olmasın.

Siyaset böyle ayak oyunlarını, dalavereleri, omuz darbelerini, çelme çabalarını çok gördü. Ancak her seferinde son sözü halk söyledi. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz bu cumhuriyetin kurucu partisiyiz. Biz 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diyen Atatürk'ün partisiyiz. Biz ezelden beri omuzumuzu sadece halkımıza dayadık. O halk, günü gelince sandıkta öyle bir iter ki feleğiniz şaşar."

AYDIN CHP'DE ÖZÜR ÇAĞRISI

Öte yandan CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir ve Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş’ı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na yönelik hareketinden dolayı özür dilemeye davet etti.

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, yaptığı açıklamada; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin Akademik yılı açılış töreni için şehrimize gelen TBMM eski Başkanı ve son Başbakanımız Binali Yıldırım'ı törene davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu karşılamıştır. Yolda yürürken AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, nezaket dışı bir davranışta bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ittirmiştir.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun karşısına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak çıkan ve iki kez kaybeden Mustafa Savaş'ın, Başkanımıza karşı bu davranışı kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Örgütü olarak Mustafa Savaş'ı kınıyoruz. Siyaset nezaket işidir; Mustafa Savaş'ı nezakete davet ediyor ve Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik yılı açılış töreni öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın nezaketsizliğini şiddetle kınıyoruz. Her yönü ile kabul edilemez ve açıklanamaz bu davranışı sonrasında AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş’ın bahane üreteceğine hem Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan ve Aydın halkından özür dilemelidir