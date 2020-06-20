AK Partili Karaaslan: "Babalarımızın ortaya koyduğu emek yarınlarımız için çok değerlidir"

Karaaslan, mesajında, milletin en önemli özelliklerinden birinin sevgi ve saygı temelinde yükselen aile birliğine verdiği değer olduğuna işaret etti
Güçlü toplumun olmazsa olmazı ve ilk şartının güçlü aile olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Aileyi oluşturan tüm bireylerin mutluluğu ve huzuru ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için hiçbir fedakarlıktan geri durmayan, aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, maddi manevi her türlü imkanı seferber eden babalarımızın ortaya koyduğu emek yarınlarımız için çok değerlidir. Bizleri faydalı insanlar olarak yetiştiren, tecrübeleriyle yol gösteren, müşfik ve merhamet sahibi, üzerimizde hakkı bulunan anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onların dualarını almak evlatlar olarak hepimizin birinci vazifesidir. Hayatın her döneminde bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz."
Babaların Babalar Günü'nü kutlayan Karaaslan, "Bu anlamlı gün vesilesiyle binbir emekle yetiştirdiği evlatları vatan uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları başta olmak üzere ülkemiz için hayırlı evlatlar yetiştiren tüm babalarımıza hürmetlerimi iletiyorum. Ebediyete irtihal eden babalarımıza yüce Mevla'mdan rahmet, hayatta olanlara aileleriyle birlikte sağlık ve huzurla geçecek bereketli bir yaşam diliyorum. Sevgi, saygı ve ilginin babalarımıza sadece bu günde değil, her zaman gösterilmesi gerekir." ifadesini kullandı.
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