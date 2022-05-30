Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlatan Kahtalı, 40 maddelik yasa teklifinin 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' değişiklik öngördüğünü belirtti.
Yasa teklifi ile dezenformasyonla mücadelenin amaçlandığının altını çizen Kahtalı, "Sunduğumuz teklif ile sahte isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi düşüncedeki kişilere, herhangi bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere veya milletlere yönelik küfür, iftira veya hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa zemin oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu
Teklifle internet haber sitelerinin süreli yayınlar içerisine alınacağını vurgulayan Kahtalı, "Ayrıca Sosyal medya platformlarına getirilen temsilci bulundurma zorunluluğu çerçevesinde, söz konusu temsilcinin artık yalnızca Türk vatandaşı olması yeterli olmayacak; temsilcinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekecek. Bu da çok önemli bir madde." İfadelerine yer verdi.
Düzenlemenin yalan haberi üretme ve yayma eyleminin vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyen bir unsur olduğu konusundaki fikir birliği çerçevesinde hazırlandığını aktaran Kahtalı, "Ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada şu anda akıl dışı bir dezenformasyon var. Sonu gelmeyen bir bilgi kirliliği, kötü niyetli ve yalan binlerce içerik sürekli dolaşımda. Dezenformasyon herkes için büyük bir tehdit. Bütün dünya dezenformasyonun bir suç olduğunu kabul ediyor. Sosyal medya teklifi gibi özellikle Avrupa'da benzer düzenlemeler yapılıyor.
Burada muhalefetin söylediği gibi bir ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu degil olamaz da. Amaç tamamen dezenformasyonun önüne geçmek. Bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız lütfen düzenlemeyi iyi okusun. Muhalefetin söylediklerine bakarak bu düzenlemeyi yorumlamasınlar. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu. Herkesin huzuru ve kişisel güvenliği için yıllardır beklenen bir düzenlemeydi. İnsanların onuru ve haysiyeti, gerçek olmayan, yasa dışı içeriklerle ayaklar altına alınıyor. Teklifle gerçek hayatta suç olan unsurlar sanal ortamda da suç sayılacak. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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