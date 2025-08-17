AK Partili Kadem Mete kaza geçirdi

İHA'nın haberine göre; kaza, Seydikemer-Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.