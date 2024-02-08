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        Haberler Gündem Politika AK Partili isimler Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu

        AK Partili isimler YRP'den aday oldu

        AK Partili Samsun Lâdik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:41 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:50
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        AK Partili isimler YRP'den aday oldu
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        Samsun Lâdik ve Bursa Kestel'in AK Partili mevcut belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.

        Şanlıurfa Eyyübiye'nin AK Partili Eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Yeniden Refah Partisi'nden aday. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Samsun Lâdik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Lâdik Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, AK Parti'den ayrılarak Yeniden Refah Partimize katıldılar. Başkanlarımıza rozetlerini Samsun İl Başkanımız İbrahim Yaşar ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Avukat Âdem Güney taktı. Başkanlarımıza baba ocağına hoşgeldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

        Adnan Topal (Fotoğraf: DHA)

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        2014-2019 yılları arasında AK Parti'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı olarak görev yapan Mehmet Ekinci, Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı oldu. Bursa Kestel'in mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır da AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Kestel Belediye Başkan Adayı oldu. Ekinci ve Tanır'a rozetlerini Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan takdim etti.

        Önder Tanır (Fotoğraf: (DHA)

        İSTANBUL VE ANKARA 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

        Yeniden Refah Partisi, 10 Şubat Cumartesi Ankara Atatürk Spor Salonu´ndan yapacağı aday tanıtım toplantısında Ankara ve İstanbul adaylarını kamuoyuna duyuracak.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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