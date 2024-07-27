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        Haberler Gündem Politika AK Partili Dağ'dan "kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı" iddiasına tepki | Son dakika haberleri

        AK Partili Dağ'dan "kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı" iddiasına tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ve İstanbul'da kentsel dönüşüm kredilerinin onaylanmadığı iddiasına ilişkin, "Örnek kentsel dönüşüm projesi diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 20:02 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:02
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        Dağ'dan Özgür Özel'e tepki
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        Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in bekleyen kredisi veya kredi onayı bulunmadığını vurguladı.

        Özgür Özel'den hükümete çağrı
        Özgür Özel'den hükümete çağrı

        "Sayın Özel çok net bir şekilde yalan konuşmaktadır." ifadesini kullanan Dağ, şunları kaydetti:

        "Üstelik Bakanlık tarafından onay verilen Ege Mahallesi'nde, Emrez Mahallesi'nde 10 senedir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bununla da kalınmamış, 'örnek kentsel dönüşüm projesi' diye sunulan sözde İzbeton kooperatif modelinden toplanan 2 milyar lira buharlaşmıştır. CHP Genel Başkanı, popülizmi bırakıp evvela bu 2 milyar liranın ve mağdur edilen hemşehrilerimizin hesabını belediye başkanından, il başkanından ve milletvekillerinden sormalıdır."

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Hamza Dağ
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