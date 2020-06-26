AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadının adı yoktu" sözleri üzerine başlayan tartışma hakkında açıklama yaptı.

Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye’de geçmişte kadınların önemli bir kesiminin kamusal alanda yer edinmesini sadece sahip oldukları inanç ve kılık kıyafet yüzünden rejim meselesi haline getirenler vardı.

Cumhuriyetimiz, 1930’dan itibaren kadınlarımızın toplumsal hayatta daha etkin olmasına dönük bir dizi düzenlemeyi hayata geçirerek diğer devletlerden pozitif manada ayrışmıştı. Ama bu fanatikler bu kazanımı ayrımcılığa kurban etmek için yıllarca zulüm örnekleri ortaya koydular.

1934 yılından başlamak üzere kadınlarımızın demokratik bir hak olarak siyasi hayatta seçme ve seçilme imkanını elde etmesi ile ülkemiz önemli bir kazanım elde etmişti. Ama fanatikler darbelerle, zulümlerle, üniversite kapılarını kapatarak kazanımları çalan bir düzen kurdular.

28 Şubat müdahalesi kadınlarımızın toplumsal hayatta hukuki ve siyasi haklarını kullanması engelleyen fanatizmin çarpıcı bir örneğidir. Faşizm milletin tüm haklarını ve tabii kadın haklarını da çaldı. O günlerde pek çok siyasetçi, gazeteci, bürokrat ve kamusal aktör bu faşizme destek verdi. Yazdıkları ve söyledikleri ortadadır. Onların faşizmi kadınlara verdikleri “sıfat”lara göre kadınların “ad”larını yok saymaktı.

Kadınlara verdikleri “sıfat”lara göre kadınların “ad”larını var ya da yok saymak bu tip faşizmin alametlerindedir. Bunlar demokrasi ve hukuk hırsızlarıdır."