AK Partili Çelik'ten '10 Ağustos' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilmesinin yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhurbaşkanlığı makamının milletimizin oylarıyla doğrudan seçilmesi büyük bir dönüm noktasıdır. Milletin kayıtsız şartsız özne olarak devlet idaresini belirlemesinde yeni bir aşamadır. Vesayet düzeninin son bulmasında büyük bir atılımdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014 tarihinde milletin oylarıyla seçilmesinin 8'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
Çelik, "Türkiye'nin siyasi, sosyal ve yapısal dönüşümüne öncülük eden Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 sene önce bugün milletimizin büyük teveccühü ile seçildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı makamının milletimizin oylarıyla doğrudan seçilmesi büyük bir dönüm noktasıdır. Milletin kayıtsız şartsız özne olarak devlet idaresini belirlemesinde yeni bir aşamadır. Vesayet düzeninin son bulmasında büyük bir atılımdır. Milletin doğrudan oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dirayetli liderliği ile demokrasimize yönelik her türlü yıkım siyasetini bertaraf etti; her hizmet alanında tarihi yatırımlara ve reformlara imza atmaya devam ediyor. Hak ve menfaatlerimizin korunması için dün Abdülhamid Han gemisinin göreve başlama töreni yepyeni bir atılımın işareti oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizi yeni ufuklara taşıma azmiyle görev yapmaya devam ediyor. Milletimizin doğrudan oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamının seçildiği bugün milletimize kutlu olsun. Cumhurbaşkanımıza azim ve kararlılıkla milletimize hizmet ettiği bu yolda sağlıkla daha nice başarılar nasip olsun. Demokrasimiz için önemli bir dönüm noktası olan 10 Ağustos vesilesiyle aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın" ifadelerini kullandı.
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