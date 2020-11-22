AK Partili Çelik: Demokrasi ticari bir mal değildir

AK Partili Çelik, partisinin Isparta il kongresinde konuştu. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"DEMOKRASİ DİLENİYORLAR"
"Türkiye'de kendi ülkesinde girdiği her seçimi kazanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanı bir kere bile tebrik etme nasibine kavuşamayanlar dışarıdan destek aradıklarını tebrik etmek için yarışa giriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir partinin yöneticileri yabancı bir devlet başkanından demokrasi dileniyor. İşte biz nasıl bir mücadele verdiğimizi çok iyi anlıyoruz. Bunlar Ankara'daki, Isparta'daki, Adana'daki, Konya'daki vatandaşımıza müracaat etmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışındaki yerlere müracaat ediyorlar. Bunun adı millet demokrasisi değildir, bunun adı ithalat demokrasisidir.
"DEMOKRASİ TİCARİ BİR MAL DEĞİLDİR"
Dışarıdan yıllarca vesayet peşinde koşanlar, içeride vesayeti destekleyenler, şimdi kafalarındaki demokrasi anlayışını, milletsiz demokrasi anlayışını, sizin iradenize başvurmayan, sizin iradenizden yoksun demokrasi anlayışını Türkiye Cumhuriyeti'nin dışından ithal etmeye çalışıyorlar. Bunlara bir türlü anlatamadık. Demokrasi bir ticari mal değildir. Demokrasi siyaset, ithalat ve ihracat konusu değildir. Demokrasinin sahibi millettir, milli iradedir, onun dışında bir sahibi yoktur. Demokrasimiz kazanılmış bir demokrasidir.
Biz demokrasimizi milletimizin bir değeri görüyoruz, demokrasimizi sizin iradenizin tecellisi görüyoruz. Onlarsa demokrasimizi bir pazarlık konusu görüyorlar, bir ithalat ve ihracat konusu görüyorlar. Onların vesayet ihracatına da direneceğiz, onların ithalat demokrasisine de direneceğiz, sonuna kadar millet demokrasini savunmaya devam edeceğiz.
"NE UTANÇ VERİCİ"
CHP yöneticileri, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda Türkiye'nin tezlerini değil, Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Libya'da Türkiye ambargoyu deliyor diyorlar. Türkiye'nin Libya'daki mazlumlara yardım etmesi karşısında ambargoyu deliyor diye kara propaganda yapan Fransa'nın tezlerine destek veriyorlar. Ne utanç verici. Sınırımızda, Suriye ve Irak sınırında PKK/PYDye terör devleti kurdurmayız diyoruz, askerimiz onun için orada, vatan savunması için şehit oluyor, gazi oluyor diyoruz, askeri çekmemizi istiyorlar. Biz Suriyeden askeri çektiğimiz zaman terör devleti kurulacak. Buna müsaade etmemizi istiyorlar. Asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz.
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