Çelik'in açıklamaları şöyle;

Ayrılıkçı gündemler boşa çıkarıldı. 30 km içinde terör örgütü unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki pozisyonu hem ABD tarafından hem de Rusya tarafından teyit edilmiştir. Mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü konusunda ortak çalışma yapılacak. Bunun açık başarı olduğu dünya basınında yer aldı. Herkes Türkiye'nin diplomatik zaferinden bahsediyor. Bunun açık kaybedeni terör örgütüdür ve kaybetmeye devam edecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Türkiye düşmanları bu çabalara karşı eleştirilerini ortaya koyarken Türkiye birlik ve bütünlük içinde duruşunu sergilemiştir. Milletimizin her kesimi birlik ve beraberlik sergilemiştir. CHP'nin ortaya koyduğu tavır trajiktir. Kılıçdaroğlu siyasi sabotaj gerçekleştirmeye çalışıyordu. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı esastır, yok hükmündedir. En temel vatansever duruşu CHP Genel Başkanı'ndan görmedik. Bizim açımızdan yok hükmünde olan bir mesajı grup toplantısında gündeme getirerek siyasi sabotaj yapıyorlar. CHP Genel Başkanı dünyada söylenenlerin sözcüsü oluyor. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Yok hükmünde olan bir mesajı sahipleniyor. Cumhurbaşkanımızın başarısı bunlarda travma yaratıyor. CHP Genel Başkanı TSK'ya dönük iftiralara karşı sessiz.

YPG terör örgütü değil demişti, 1000 roket saldırısı oldu. Siyasi namusun en temel ilkesi terör örgütlerine karşı olmaktır.

(Rusya'nın YPG'li Mazlum Kobani ile görüşmesi) Terör örgütleriyle müzakere olmaz, terör örgütleriyle mücadele olur. Bu tutum yanlıştır. Bu kişinin görmesi gereken muamele bir teröristin görmesi gereken bir muamele olmalıdır.

(DEAŞ'lıların durumu) Ülkeler vatandaşlıktan çıkararak kurtulmaya çalışıyorlar.