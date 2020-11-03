AK Partili Bostancı: Halkımız onu insanligi ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın bir gazeteye verdiği röportajdaki sözlerini eleştiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından eleştirmiş, "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray!" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ BOSTANCI: HALKIMIZ ONU GÖNLÜNE YERLEŞTİRMİŞTİR

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda Türkan Şoray'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bostancı şu ifadeleri kullandı: Sayın Türkan Şoray'ın basındaki röportajını okudum. Ülkesine halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanlığı ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir. Bu vesile ile saygılarımı sunarım