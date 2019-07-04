04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin, "Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil." dedi.
Bostancı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partili milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geleceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin soru üzerine Bostancı, "Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil, sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir, bu çok doğal bir şeydir. Bürokratik kurumlarda kendi yapıp ettiklerine ilişkin zaman zaman dönüp 'ne yaptık ne ettik' diye bir değerlendirme yaparlar. Sisteme ilişkin de bizim yaptığımız çalışmanın mahiyeti budur." ifadelerini kullandı.
Bostancı, kabine revizyonuna ilişkin soruya, "Revizyon kelimesi birazda yanlış kullanılıyor. Kastedilen değerlendirmedir, yoksa sistemi ilişkin değerlendirmelerin verileri görülmeden afaki birtakım sonuçları şimdiden söylemenin manası yok. Bu sadece bir değerlendirme, sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirme. Bunu ikinci yıl yapar, üçüncü yılda yapar, dört yılda yapar ve her yıl yapabilir. Dolayısıyla mesele uygulamanın değerlendirmesi." yanıtını verdi.
Toplantının içeriğine ilişkin soru üzerine Bostancı, şunları söyledi:
"Biz aslında seçim döneminde grup toplantıları yapamadık epey bir süre, Sayın Genel Başkanımız milletvekilleri ile bir araya gelememişti. Geçmiş dönemlerde de sık sık milletvekilleri ile kahvaltılı toplantılar düzenlendi. Aynı bağlamda bir toplantıdır buradaki, yine küçük gruplar halinde bir araya gelecek sayın milletvekillerinin değerlendirmelerini Genel Başkanımız dinleyecek."
Bostancı, yargı reformu paketine ilişkin soru üzerine, "Ona ilişkin çalışmalar sürüyor. Paketlerin gelebilmesi için tekemmül etmesi lazım, tamamlanması lazım henüz tamamlanmadı." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!