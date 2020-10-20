AK Partili Altunyaldız, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinde incelemelerde bulundu - KONYA

AA

Altunyaldız, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Beyşehir ilçesindeki Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinde incelemelerde bulundu.Heyet daha sonra poligonda atış yaptı.

Altunyaldız ve Görgün, Konya merkezde bulunan TÜMOSAN fabrikasını ziyaret etti.Altunyaldız, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huğlu'daki çalışmalarda kilogram başına 100 dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

Dünyada ortalama ihracat fiyatının 3,75 dolar olduğunu dile getiren Altunyaldız, "Biz de buralara doğru evrilmeye çalışıyoruz. Küresel ortalamada yüksek katma değerli ihracat 3,75 dolarken Huğlu'daki silah ihracatının kilogram başına değeri 100 doları geçiyor. ASELSAN'ın ürettiği ürünlerin kilogram başına ihracat değeri 1500 doları geçiyor." diye konuştu.

Altunyaldız, küresel av tüfekleri üretiminde, Türkiye'nin ABD ve İtalya'dan sonra 3. sırada olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki üretimin yüzde 75'inin de Konya'da yapıldığını söyledi.

Konya'nın 9 aylık savunma sanayi ihracatının yüzde 106 arttığını dile getiren Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Sadece eylül ayı ihracatının da Konya'mızın yüzde 176 arttığını görüyoruz. Ülkemizin özellikle savunma sanayinde geliştirdiğimiz, yüzde 20'lerden, yüzde 70'lere çıkan kendi kendine yeterlilik oranı ve bununla birlikte dünyadaki ilk 100 listesinde 7 savunma sanayi firmamızın yer alması bizim için büyük bir gururdur."