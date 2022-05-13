AK Partili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması

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Binlerce kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) başta olmak üzere bir dizi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada maaşlara yapılacak ek zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TEMMUZ'DA"

“Büyük bir özveriyle mesleğini icra eden, özellikle pandemi sürecinde canı pahasına özel yaşamından ve ailesinden feragat ederek sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getiren hemşire kardeşlerimin de 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü canı gönülden kutluyor, tüm sağlık çalışanlarımıza bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Bu vesileyle belirtmek isterim ki öğretmenlerimizle başladığımız 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeye dönük hemşire kardeşlerimizin de Allah'ın izniyle en geç temmuz ayına kadar, İnşallah geniş spektrum içerisinde hemşirelerimizin de içinde yer aldığı 3600 ek göstergeye dönük düzenlemenin temmuz ayına kadar yasalaşacağı müjdesini de bu vesileyle belirtmek isterim.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME

Tabi, daha önce ne söz verdiysek bunları bir bir yerine getirdik. Beş adım atacağız demiştik, bütçe görüşmelerimiz esnasında. Asgari ücreti halledeceğiz dedik; yüzde 50,5 zam verdik. İkinci olarak memur ve emeklilerimizle ilgili düzenlemeyi yapacağız dedik; 1 Ocakta altı aylık düzenlemeyi yaptık, temmuz itibarıyla ikinci altı aylık düzenlemeyi bütün çalışanlarımız, memur ve emeklilerimizle ilgili yapacağız, alım güçlerini artıracağız. Üçüncü olarak 3600 ek göstergeyi inşallah yasalaştıracağız dedik; temmuz ayına kadar bunu yasalaştıracağız.

"EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİN DURUMU ELE ALINACAK"

Dördüncü adım olarak da bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz dedik; bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak. Ve beşinci adım olarak da EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”