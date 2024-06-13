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        Haberler Gündem Politika AK Partili Akbaşoğlu: 9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığı düzenlemesi yok | Son dakika haberleri

        AK Partili Akbaşoğlu: 9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığı düzenlemesi yok

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nde yer alan ve tartışmalara neden olan etki ajanlığı düzenlemesine ilişkin, "9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı Kanun'la ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışmada söz konusu değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:32
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        AK Parti'den 9. Yargı Paketi açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı, bütün milletimizin esenliğine vesile olsun, başta Gazze'deki siyonist İsrail'in soykırımı olmak üzere bütün zulümlerin son bulduğu ve insanlığın huzura, barışa kavuştuğu günlerin müjdecisi olsun." temennisinde bulundu.

        Kurban Bayramı'ndan sonra kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi ile ulaştırma alanında düzenlemeler için kanun teklifinin Genel Kurulun gündemine geleceğini belirten Akbaşoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de muhtevi iki farklı kanun çalışmasıyla ilgili Grup Başkanımız, grup başkanvekillerimizle birlikte milletvekillerimizin çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışma devam etmekte. Kurban Bayramı sonrasında 6-7 kanun teklifini temmuz ayı sonuna kadar Mecliste görüşmeyi planlanıyoruz." diye konuştu.

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        Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde 9. Yargı Paketi'ne ilişkin de bir teklifi bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Akbaşoğlu, pakette birçok başlık olduğunu ancak ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığını anlattı.

        "9. YARGI PAKETİ'NDE ETKİ AJANLIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME YOK"

        Bugün 9. Yargı Paketine ilişkin basına yansıyan haberlere işaret eden Akbaşoğlu şunları kaydetti:

        "Gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışmanın başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı Kanun'la ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışmada söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu, üzüntü verici bir durumdur."

        Geçen haftadan beri bir çalışma yürüttüklerini ve bayram sonrasında da bu çalışmanın devam edeceğini açıklayan Akbaşoğlu, "Ortada bir teklif henüz söz konusu değil. Kamuoyunu yanlış yönlendirici birtakım açıklamaların tashihe muhtaç olduğu bir gerçek." dedi.

        Akbaşoğlu, bayram sonrasında bu çalışma nihayete erdiğinde detaylarını paylaşacaklarını söyledi.

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        #MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
        #9. yargı paketi
        #etki ajanlığı
        #Son dakika haberler
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