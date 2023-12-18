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        Haberler Gündem Politika AK Parti’de yerel seçim süreci: 3 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak

        AK Parti’de yerel seçim süreci: 3 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Aday Belirleme Komisyonu, yerel seçimler için aday belirleme sürecini hızlandırıyor.

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:02
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        3 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak
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        AK Parti Genel Merkezi'nde 19 Aralık Salı günü toplanacak olan komisyon, daha önce Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana için yapılan temayül yoklamalarının ardından Bursa, Balıkesir ve Samsun için de benzer bir süreç yürütecek. Toplantılarda; milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ve belediye başkanlarının görüşleri alınarak bu şehirlerin nabzı tutulacak.

        AK Parti ve MHP heyetleri, 30 büyükşehirde ortak aday çıkarma ve iş birliği konularında 12. kez bir araya geldi. AK Parti’nin Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayarak, MHP'nin adayını desteklediği öğrenildi. Diğer 28 büyükşehirde ise MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek. İstanbul'da ise Beşiktaş ve Silivri'nin MHP'ye bırakılması, diğer ilçelerde AK Parti'nin adayının desteklenmesi konusunda uzlaşı sağlandı. İlçeler bazında 2019 seçimlerine benzer bir iş birliği modeli uygulanacak.

        Ayrıca liderlerin bu hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Adayların açıklanma tarihi konusunda ise, Aralık ayının 3. haftasına işaret ediliyor. 27 Aralık'ta yapılması planlanan ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir başkan adaylarını açıklaması kulislerde konuşuluyor.

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        #CHP büyükşehir adayları
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