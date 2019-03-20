AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Zonguldak il başkan adayı kim? Ömer Selim Alan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Zonguldak il başkan adayı Ömer Selim Alan kimdir? İşte Ömer Selim Alan'in hayatı...

ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?

AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, bölgede ikamet eden birçok kişinin sorguladığı isim oldu. 1979’da Zonguldak’ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu.

Çeşitli STK ve Odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babasıdır.