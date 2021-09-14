AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları başlıyor

AA

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan toplantıların ilki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, 17-18-19 Eylül'de Balıkesir'de düzenlenecek.

Toplantıda, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'dan 201 AK Parti'li belediye başkanı bir araya gelecek.

Bölge toplantılarına, o bölgedeki AK Parti'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak.

Bölge toplantılarının 15-16-17 Ekim'de Ordu'da, 22-23-24 Ekim'de Şırnak'ta ve kasım ayında da Antalya'da yapılması planlanıyor.

AK Parti'li belediyelerin, 31 Mart seçimlerinden sonra geçen süredeki genel durumunun ele alınacağı toplantılar, hem eğitim hem de bilgi paylaşımına yönelik olacak.

Toplantılarda, geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanları, bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğündeki oturumlarda, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

Daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle toplantılar devam edecek.

İllerin kendine özel sorunlarını ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri de bölge toplantılarına davet edilecek. Böylece şehirlerin sorunları ilk ağızdan dinlenerek, belediyelerin ve şehirlerin taleplerinin bakanlıklara iletilmesi sağlanacak.