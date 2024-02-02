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        Haberler Gündem Politika AK Parti ve YRP arasında 4. buluşma! Gözler kararın açıklanacağı 5 Şubat’ta! - Son dakika haberleri

        AK Parti ve YRP arasında 4. buluşma! Gözler kararın açıklanacağı 5 Şubat’ta!

        AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında, genel seçimlerde kurulmuş olan ittifak, yerel seçimlere de taşınabilecek mi? Ankara, İstanbul ve İzmir'de iş birliği olacak mı? İşte o sorunun yanıtı...

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 02.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:08
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        AK Parti ile YRP işbirliği yapacak mı?
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        AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında, görüşmelerin noktalanması beklenirken, sürpriz bir temas gerçekleşti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

        GÖZLER 5 ŞUBAT’A ÇEVRİLDİ

        1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama, YRP’den geldi. Görüşme nedeniyle, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 2 Şubat Cuma günü yapmayı planladığı açıklama ise ertelendi. Gözler ise 5 Şubat Pazartesi gününe çevrildi.

        AK PARTİ'NİN SEÇİM TAKVİMİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

        AK Parti'nin kendi seçim takvimi de işlemeye devam ediyor.

        Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için başvuru süreci sona ererken, 20 binden fazla başvuru yapıldığı öğrenildi. 30 büyükşehirin ilçe adaylarıyla ilgili süreç bu hafta sonu tamamlanacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bursa'nın dışındaki 26 büyükşehirde ilçe adayları Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı toplantılarla açıklanacak.

        19 Şubat'ta ise AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 81 il Seçim Koordinasyon Merkezi ve Seçim İşleri Başkanları, il hukukçuları ve eğitimcilerinin katılımıyla 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları ve SKM Başkanları Toplantısı' yapılacak.

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