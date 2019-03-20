AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Yalova il başkan adayı kim? Yusuf Ziya Öztabak kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Yalova il başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak kimdir? İşte Yusuf Ziya Öztabak'ın hayatı...

YUSUF ZİYA ÖZTABAK KİMDİR?

02.01.1963 Rize'de doğumludur. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümünden mezun oldu. Yükseköğretimini müteakip Yalova'da mesleğe başladı ve halen Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Bağımsız Denetci olarak mesleğini icra etmektedir. Çeşitli zamanlarda Yalova S.M.M.M Odası, Denetim, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde buldu. Ayrıca Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda da 'Misafir Öğretim Görevlisi' olarak meslek dersleri verdi. Yalova Yardım Derneği Başkanlığı görevinde bulundu; halen Yalova Üniversitesi Yaphrrna ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Yalova Ak Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sürelerle Mali ve idari İslerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Teskilatlardan Sorumlu İl Baskan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki işlerden Sorumlu İl Baskan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004-2009 Döneminde Yalova Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 23.Dönem Genel Secimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Evli ve 3 cocuk babası olan Öztabak, halen AK Parti Yalova İl Başkanı olarak örevini sürdürmektedir.