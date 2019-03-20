AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Şırnak il başkan adayı kim? Mehmet Yarka kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Şırnak il başkan adayı Mehmet Yarka kimdir? İşte Mehmet Yarka'nın hayatı...

MEHMET YARKA KİMDİR?



Şırnak Merkez nüfusuna kayıtlı olan Yarka, lise mezunudur. inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketinin ortağı ve yöneticisidir. Sahibi olduğu inşaat şirketleri Türkiye genelinde birçok ilde büyük çaplı inşaat hizmetleri vermektedir. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olan Yarka, seçimi kazanmaya yakın bir oy alarak yüksek bir performans göstermiştir.

1963 doğumlu olan yarka evli ve 3 çocuk babasıdır