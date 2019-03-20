AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Şırnak oldu. Şırnak'taki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Şırnak Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Yarka'nın hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'nın hayatından detaylar haberimizde.

MEHMET YARKA KİMDİR?

Şırnak Merkez nüfusuna kayıtlı olan Yarka, lise mezunudur. inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketinin ortağı ve yöneticisidir. Sahibi olduğu inşaat şirketleri Türkiye genelinde birçok ilde büyük çaplı inşaat hizmetleri vermektedir. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı olan Yarka, seçimi kazanmaya yakın bir oy alarak yüksek bir performans göstermiştir.

1963 doğumlu olan yarka evli ve 3 çocuk babasıdır