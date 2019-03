AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Ordu il başkan adayı kim? Hilmi Güler kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Ordu il başkan adayı Hilmi Güler kimdir? İşte Hilmi Güler'in hayatı...

HİLMİ GÜLER KİMDİR?



AK Parti Kurucu Üyesi olan Dr. Mehmet Hilmi Güler, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Master ve Doktora derecelerini aldı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSA$) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Basmüsaviri, ERDEMIR ve İGDASita Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.Ordu Milletvekili olarak 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Güler, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Superonline İletişim Hizmetleri A.S. Yönetim Kurulu Başkanı, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) Yönetim Kurulu Üyesidir ve halen bu görevleri yürütmeyi sürdürmektedir. İngilizce bilen Güler, evli ve iki çocuk babasıdır.