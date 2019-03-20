AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Muş il başkan adayı kim? Feyat Asya kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Muş il başkan adayı Feyat Asya kimdir? İşte Feyat Asya'nın hayatı...

FEYAT ASYA KİMDİR?

1970'te Muşita doğan Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini Muşito tamamladı. Kamu Yönetimi ile ilahiyat bölümlerinden oldu. Kamuda çeşitli görevlerde bulunan Asya, çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarda da bulundu. Diyanet Vakfı ve Memur-Sen başta olmak üzere çeşitli STK'larda görevler aldı. Filistin, Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da bulundu.

Feyat Asya evli 4 çocuk babasıdır.