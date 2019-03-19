AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Malatya il başkan adayı kim? Selahattin Gürkan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Malatya il başkan adayı Selahattin Gürkan kimdir? İşte Selahattin Gürkan'nın hayatı...

SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?



Selahattin Gürkan 1958, Malatya doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetimi Bilimleri Bölümü'nden, Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi'nden ve Bolu Eğitim Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Mcifettislik, İş ve işçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İS-KUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Selahattin Gürkan 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanı seçilmiştir. 2004 - 2009 ve 2009 - 2014 hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanlığı görevine devam etmistir. Gürkan; 2014 yılı yerel seçimlerinde 3. kez Battalgazi Belediye Başkanı olarak seçilmiştir ve Merkez ilçe Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Selahattin Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.