AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Kayseri il başkan adayı kim? Memduh Büyükkılıç kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kayseri il başkan adayı Memduh Büyükkılıç kimdir? İşte Memduh Büyükkılıç'ın hayatı...

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak secilen Dr. Memduh Büyükkılıc, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı secildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıc, evli ve üç çocuk babasıdır...