20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Kahramanmaraş il başkan adayı kim? Hayrettin Güngör kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Kahramanmaraş il başkan adayı Hayrettin Güngör kimdir? İşte Hayrettin Güngör'ün hayatı...
HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?
1965 Kahramanmaraş Göksun doğumludur. Anadolu Üniversitesi Iktisadi ve Bilimler Fakültesi Işletme bölümünden 1987 yılında mezun oldu ve kamu yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Mali Müşavirlik yaptı ve T.Valuflar Bankasında mali analist olarak çalıştı. 1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği içisleri Bakanlığı'nda kontrolör, baskontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı. 2016-2017 yıllannda Çevre ve Sehircilik Bakanlığında Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008 yılından buyana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 9 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalan Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliğinin üye olduğu veya proje yürüttüğü uluslar arası yerel yönetim örgütleri ve ülkelerin yurtdışında yapılan çok sayıda çalışma ve toplantılarına katıldı. Evli ve eğitimi olan eşi Leyla hanımdan iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.
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