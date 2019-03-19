AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP İstanbul il başkan adayı kim? Binali Yıldırım kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, İstanbul il başkan adayı Binali Yıldırım kimdir? İşte Binali Yıldırım'ın hayatı...

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

1955 yılında Erzincan-Refahiye'ye de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi inşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükümetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. 65. Hükümette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli ve 3 çocuk babasıdır.