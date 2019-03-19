AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Eskişehir il başkan adayı kim? Burhan Sakallı kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Eskişehir il başkan adayı Burhan Sakallı kimdir? İşte Burhan Sakallı'nın hayatı...

BURHAN SAKALLI KİMDİR?

1962'de Eskişehir'de doğan Burhan Sakallı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sosyoloji Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans derecesi aldı. Burhan Sakallı, çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. Sakallı'nın yazıları çeşitli ulusal ve yerel basın yayın mecralarında yayınlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevi süresince çeşitli ödüller alan Sakallı, evli ve 3 çocuk babasıdır.