AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Erzurum il başkan adayı kim? Mehmet Sekmen kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Erzurum il başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir? İşte Mehmet Sekmen'in hayatı...

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

1958 yılında Erzurum-Pazaryoluinda doğan Mehmet Sekmen, İstanbul Üniversitesi İsletme Fakültesi'nden mezun olmustur. İs hayatına 1980 yılında Vakıfbank'tayönetici olarak baslamıstır. Finansyönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali mücavir olmuş, 1980-1990 yıllan arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlce Başkanı olarak başlamış, ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlce Başkanlığı görevine getirilmistir. 1992 yerel secimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçilen Sekmen, 1994 ve 1999 yerel secimlerinde Kartal Belediye Başkanı olmuştur. 22. ve 23.Dönemlerde AK Parti Istanbul Milletvekili olarak parlamentoda da yer alan Sekmen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra çeşitli bölge koordinatörlükleri ile yine çeşitli Meclis komisyon üyeliklerinde de bulunmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na secilen Mehmet Sekmen, evli ve dört cocuk babasıdır.