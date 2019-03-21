AK Parti 2019 belediye başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Erzincan Belediyesi başkan adayı kim? Cemalettin Başsoy kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Erzincan Belediyesi başkan adayı Cemalettin Başsoy kimdir? İşte Cemalettin Başsoy'un hayatı...

CEMALETTİN BAŞSOY KİMDİR?

Erzincan'da doğan Cemalettin Bassoy, ilk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İsletme Fakültesi'nden mezun oldu. 27 yıllık kamu hizmetinden sonra emekli olan Bassoy, STK'larda aktif görevler üstlenmiş; Ak Parti Erzincan Merkez ilçe Baskanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini de yürütmüstür.

30 Mart 201 4 Yerel Seçimlerinde Erzincan Belediye Başkanı seçilen Cemalettin Bassoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

BEKİR AKSUN KİMDİR?

1967 yılında Erzincan’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında da Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu’nu tamamladı.



1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalıştı. 2006 yılında ticarete atıldı. MHP’de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Vekilliği, İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği kademelerinde yer aldı.



Bekir Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Erzincan İli Belediye Başkan adayı oldu.