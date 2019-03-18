AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Edirne il başkan adayı kim? Koray Uymazkimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Edirne il başkan adayı Koray Uymaz kimdir? İşte Koray Uymaz'ın hayatı...

KORAY UYMAZ KİMDİR?

1973'te Edirne'de doğan Koray uymaz, ilk ve orta öğrenimini Edirne'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Ak Parti'nin Edirne'deki kurucuları arasında yer alan Uymaz, AK Parti Edirne İl başkan yardımcılıkları ile Merkez ilçe ve İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Koray Uymaz ayrıca ilim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Edirne Barosu Saymanlığı, Edirne Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyeliği, Ensar Vakfı Edirne Şube Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.